Ankara'dan UNESCO'ya İpek Yolu Kültür Rotası Başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nın oluşturulması için UNESCO'ya başvuracaklarını bildirdi.

ABB Başkanı Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ilçe belediye başkanları, basın mensupları ve davetlilerin katılımıyla yapılan ve iki gün süren "Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası" tanıtım programı tamamlandı.

Program kapsamında, Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca'da 14 farklı destinasyona uğranıldı, Mudurnu Arastası ve Ahiler Müzesi, Yıldırım Beyazid ile Kanuni Sultan Süleyman camileri ve ilçedeki arkeopark alanı gezildi. Mudurnu'nun ardından Beypazarı'na geçildi. Burada Beypazarı Tarihi Çarşısı ve Suluhan Nasuh Paşa Hanı ziyaret edildi.

Beypazarı'nın devamında Güdül'de İnönü Mağaraları, Leblebiciler Sokak ve tiftik keçisi çiftliğini gezen heyet, rotanın son durağı olan Ayaş'ta Ulu Cami ve Tarihi Paşa Hamamı ile Bünyamin Ayaşi Cami'sini inceledi.

"Türkiye'de yaşayan herkesin bu güzel kültürü tanımasını istiyoruz"

Beypazarı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Yavaş, projenin yerel kalkınmaya destek olacağını ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yavaş, havanın yağışlı olmasına rağmen turist sayısının fazlalığına dikkati çekerek, "İpek Yolu üzerindeki bütün rotanın aynı şekilde olmasını istiyoruz. Amacımız, İpek Yolu içerisindeki Ayaş'tan Sapanca'ya kadar bütün ilçelerin kendi kültürlerini tanıtması, insanımızın da, Türkiye'de yaşayan herkesin de bu güzel kültürü tanımasını istiyoruz. Çünkü buralara ne kadar çok turist giderse, buralardan çok ne kadar çok alışveriş yaparsa bu kültüre bir nevi katkıda bulunmuş olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Kültürü korumayı amaçladıklarını ifade eden Yavaş, "Kültürümüzü korurken de aynı zamanda hem gelecek kuşaklara aktarıp hem de istihdam olmasını sağlamak. İpek Yolu Rotası'nı oluşturacağız. Bunun için de UNESCO'ya başvuracağız. Bu kararı aldık en son. Gezinin belki de en önemli kararı bu oldu." dedi.