Ankara'dan İspanya'ya Direkt Uçuşlar Başlıyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'nın uluslararası direkt uçuşlardaki sefer sayısını artırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İlk etapta Ankara'mızı İspanya'ya direkt uçuşla bağlıyoruz. Yarın sabah Esenboğa Havalimanı'nda yapılacak tören ve ilk uçuşla Ankara- Barselona ve Ankara- Madrid seferleri başlıyor." dedi.

ASO'nun ekim ayı meclis toplantısı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Ardıç, buradaki konuşmasında ASO'nun 62. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek etkinlikte, ihracat, istihdam, AR-GE ve yenilik, karlılık ile ikiz dönüşüm olmak üzere 5 ana kategoride 20 firmaya ödül verileceğini, başvuruların 30 Ekim'e kadar Odanın internet sitesinden yapılabileceğini söyledi.

Ağustos ayında dış ticaret açığının 2,8 milyar dolar civarında gerçekleştiğini dile getiren Ardıç, "Cari açığımız ve dış ticaret açığımız 2 aydır geriliyor. Bu tablo, dış denge açısından olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Ardıç, TSE'nin sanayinin gelişiminde stratejik bir role sahip olduğunu belirterek, "Standardizasyon, test ve belgelendirme süreçlerinde sanayicilerimizin yaşadığı bazı yapısal ve operasyonel sıkıntılar, üretimden ihracata kadar birçok aşamada ciddi zaman ve maliyet kayıplarına neden olmaktadır. Sanayicilerimiz, özellikle Avrupa Birliği (AB) gibi ihracat pazarlarına uyum sağlamakta zorluk yaşamaktadır. Bazı ürünlerde, TSE'nin uluslararası standartlara uyumlu olmaması nedeniyle firmalarımız aynı ürün için birden fazla belgelendirme sürecine girmek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Test ve belgelendirme süreçlerinde yaşanan gecikmelerin, özellikle ihracata yönelik üretim yapan firmalar açısından önemli zaman kayıplarına neden olduğunu ifade eden Ardıç, TSE'nin laboratuvar kapasitesinin, başvuruların karşılanmasında çeşitli gecikmelere yol açtığını söyledi.

Ardıç, ayrıca TSE hizmet bedellerinin KOBİ'ler için yük oluşturduğunu belirterek, "TSE'nin rehberliğinde şekillenecek ulusal bir standardizasyon vizyonu, sanayimizin geleceğe daha güçlü adımlarla yürümesini mümkün kılacaktır. Sanayi ile el ele, ortak akılla çalışan bir TSE yapısı, ülkemizin ihracat gücünü, teknoloji kabiliyetini ve küresel güvenilirliğini çok daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

"Ankara'mızı İspanya'ya direkt uçuşla bağlıyoruz"

Ankara'nın uluslararası direkt uçuş sayısının artırılması için uzun süredir çeşitli platformlarda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ardıç, "Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. İlk etapta Ankara'mızı İspanya'ya direkt uçuşla bağlıyoruz. Yarın sabah Esenboğa Havalimanı'nda yapılacak tören ve ilk uçuşla Ankara-Barselona ve Ankara-Madrid seferleri başlıyor. Bu iki destinasyonun ardından önümüzdeki dönemde Bağdat, Brüksel, Milano ve Roma gibi başkent ve büyük şehirlere de direkt uçuşların başlatılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

"Dünya pazarlarında 'Türk Malı' ibaresinin güvenle anılmasını hedefliyoruz"

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de TSE'nin, Türkiye'nin kalite güvencesi konumunda olduğunu söyledi. Sanayinin, Türkiye'nin kalkınma yolculuğundaki en önemli aktörlerden biri olduğunu dile getiren Şahin, "TSE olarak bizler, sanayimizin bu büyük yolculuğuna eşlik eden, ona yön veren ve güven altyapısını oluşturan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. 1954'ten bu yana üretimin her aşamasında kaliteyi, güveni ve sürdürülebilirliği teminat altına alacak bir sistemin inşası için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

TSE'nin Türk sanayisinin küresel pazarlarda güçlü bir oyuncu olmasını sağlayan stratejik bir paydaş olduğunu belirten Şahin, "Test, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme süreçleriyle sanayicilerimizin rekabet gücünü artırıyor, dünya pazarlarında 'Türk Malı' ibaresinin güvenle anılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda önceliğimiz, Türkiye'nin üretim gücünü küresel ticaretin gereklilikleriyle tam uyumlu hale getirmektir. Bu amaçla TSE, hem uluslararası düzeyde ISO ve IEC hem de Avrupa düzeyinde CEN ve CENELEC kuruluşlarında tam üyelik statüsünde bulunmaktadır." dedi.

Avrupa standartlarına uyum oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"AB ile yürüttüğümüz uyum süreci kapsamında, Avrupa standartlarını en geç 6 ay içinde Türk standardı haline getiriyoruz. Bu oran, yalnızca teknik bir uyumu değil, Türk sanayisinin küresel pazarlarda söz sahibi olma iradesini de yansıtmaktadır. Standardizasyon çalışmalarında şeffaflık ve katılımcılık da temel ilkemizdir. Tüm sanayicilerimiz, akademisyenlerimiz ve sektör temsilcilerimiz 'ayna komiteler' aracılığıyla ulusal ve uluslararası standartların hazırlanma süreçlerine ücretsiz ve çevrim içi olarak katılabilmektedir."

Konuşmaların ardından ASO ve TSE tarafından Ankara sanayisinin yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak işbirliği protokolü imzalandı.