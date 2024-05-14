Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden çift Rize'de toprağa verildi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Halil ve Emriye Yılmaz çiftinin cenazesi Rize'de defnedildi. Kazada aynı araçta bulunan Handan Turan'ın cenazesi ise Bursa'da defnedildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.
Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen Halil ve eşi Emriye Yılmaz için merkeze bağlı Selimiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Yılmaz çiftinin cenazeleri, yağmur nedeniyle çay fabrikası içinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Aynı kazada hayatını kaybeden Handan Turan'ın cenazesinin Bursa'da defnedildiği, kazanın, çiftin en küçük oğullarının Adana'daki düğün töreninden Bursa'ya dönerken meydana geldiği öğrenildi.