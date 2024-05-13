Ankara'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve hızlı tren köprüsünün ayağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kadın ve sürücü hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişiden biri de hastanede yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki 5 kişinin aynı aileden olduğu belirtildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Hızlı tren köprüsünün ayağına çarparak duran aracın sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede yaşamını yitirdi.
Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.