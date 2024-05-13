Üye Girişi
Haberler

Ankara'da trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve hızlı tren köprüsünün ayağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kadın ve sürücü hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişiden biri de hastanede yaşamını yitirdi. Araç içerisindeki 5 kişinin aynı aileden olduğu belirtildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Polatlı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

Hızlı tren köprüsünün ayağına çarparak duran aracın sürücüsü ile araçta bulunan 2 kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişiden 1'i de hastanede yaşamını yitirdi.

Araç içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve hepsinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Polatlı trafik Ankara Dünya Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title