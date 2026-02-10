Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme projesinin dördüncü fazının açılış programı düzenlendi

Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme için Teknik Destek- Faz Dört (ROM Türkiye ) kapsamında Ankara'da açılış programı yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Direktörü Barbaros Murat Köse ve AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarından önce, projeyi anlatan videonun gösterimi yapıldı.

Bozay, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Üç yılda 120 projenin karnelerini vereceğiz birlikte." dedi.

Önemli bir dönem olduğunun altını çizen Bozay, yakın zamanda Avrupa Birliği (AB) Konseyinin bir raporunun yayımlandığını söyledi.

Bozay, projelerin önemini vurgulayarak "Çok önemli bir döneme giriyoruz. Önümüzde bahsettiğimiz 120 projenin 3 yıl içindeki sonuçları Türkiye'nin gelişiminde, Türkiye'nin istikrar yolunda çok önemli bir belirleyici unsur olacak." diye konuştu.

AB Konseyinde yayımlanan raporda, Türkiye ile ilgili dokuzuncu sayfada yer alan kısmı okuyan Bozay, "Dünya genelinde orta ve bölgesel güçler nüfuzlarını genişletmek için coğrafya, ekonomik ağırlık ve diplomatik esneklikten yararlanmaktadır. Türkiye, 2025 yılında Ukrayna ve Rusya arasındaki tahıl sevkiyatını kolaylaştırarak Kiev'e tedarik sağlarken Moskova ile kanalları koruyarak ve Gazze konusunda kendisini kilit bir muhatap olarak konumlandırarak profilini yükseltti. Aynı zamanda, Suriye üzerindeki etkisini güçlendirdi. 2026'da NATO zirvesine, COP31'e ev sahipliği yapmak, Türkiye'ye Batı, Rusya ve Orta Asya ve daha geniş Müslüman dünyası arasında köprü kuran özerk bir üçüncü kutup olarak imajını güçlendirmek için olağanüstü bir platform sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozay, hazırlanan raporda, AB Konseyinin Türkiye'yi bu şekilde algılandığına dikkati çekerek "oyunun kuralları değişti" dense de aslında "oyunun kitabının" değiştiğini kaydetti.

Bu değişimle, projelerde neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini belirten Bozay, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un Türkiye ziyareti başta olmak üzere son dönemde yapılan temaslara değindi.

Bozay, "Yeni bir Avrupa Birliği ile yeni bir ortam içindeyiz. Çünkü civarda olanlar hem Avrupa Birliği içerisinde hem bizim çevremizde olanlar aynı coğrafyalarda olanlar hepimizi etkiliyor." dedi.

ROM, odağı hızlıca belirlemeye yardımcı bir araç

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Başkanı Wyganowski de AB'nin yaptığı masraflarla yargılanmadığını, yaptığı eylemlerle değerlendirildiğini ifade etti.

Eylemlerin kurumlar için fark yaratıp yaratmadığının önemli olduğunun altını çizen Wyganowski, bunun için bir araya gelindiğini ve yıllar içerisinde faaliyet yürütme konusunda AB'nin kendini ispatladığını kaydetti.

Wyganowski eğitimler, reformlar ve faaliyetler yapıldığını ancak bunların her zaman beklenen etkiyi oluşturmayabileceğini belirterek "ROM Türkiye, bize odağımızı hızlıca belirleyebilmemizi görmemize yardımcı olan bir araç." diye konuştu.

Basit ama güçlü sonuçlar verdiğini dile getiren Wyganowski, herkesin niteliğe ve etki oluşturmaya önem verdiğini ve ROM'un da problemleri erkenden belirlemede yardımcı olduğunu, iyiye giden uygulamaları güçlendirmeyi sağladığını vurguladı.

"Mali işbirliği mekanizması sadece bir finansman aracı değil"

Köse de Türkiye'nin tam üyelik sürecinde, AB ile yürüttüğü mali işbirliği mekanizmasının sadece bir finansman aracı olmadığını vurguladı.

Mekanizmanın aynı zamanda reform süreçlerini destekleyen kurumsal kapasiteyi güçlendiren ve aktörler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurulmasına imkan tanıyan çok önemli bir enstrüman olduğunu belirten Köse, "Bu çerçevede kısaca IPA olarak adlandırdığımız Katılım Öncesi Mali İşbirliği amacı kapsamında uygulanan projeler, ülkemizin tam üyelik sürecinde somut ve kalıcı sonuçlar üretilmesine önemli katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.