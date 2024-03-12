Ankara'da Merkez Ankara inşaatında yaşanan ölümlü kaza davası devam ediyor

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de, Merkez Ankara inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu, burada staj yapan 2 mühendislik öğrencisinin öldüğü, 1 stajyerin yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emrah Akyol, İnan Yücel ve Alpcan Ergüven ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Söz alan maktul Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, iki ay boyunca oğlunun yoğun bakım servisinden çıkmasını beklediğini ancak evladını kaybettiğini anlattı.

Gerçek sorumluların yargılanmadığını savunan Çetin, "Yargılanan insanlara bakıyorum da bir anlam veremiyorum. Mahkeme başkanının arkasında yazan 'Adalet mülkün temelidir' yazısına güveniyorum ama sanıklara güvenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, saha işleriyle alakasının bulunmadığını, büroda görev yaptığını, saha eğitimlerini kendisinin vermediğini savundu.

Sanık taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel de olay günü fırtına uyarısı almadıklarını, böyle bir uyarının kendilerine ulaşması halinde çalışanları inşaat alanına göndermeyeceğini öne sürdü.

Yücel, "İş güvenliği firmasının da yargılanmasını istiyorum. 110 kilometre rüzgar altında biz neden çalışalım? Haberimiz olsa niye canımızı riske atalım? Ben kalıbı sabitlemedim çünkü olay öncesi günlük güneşlik bir hava vardı. Ben o koşullar altında malzememi sabitlemedim." diye konuştu.

Sanık inşaat mühendisi Alpcan Ergüven de suçsuz olduğunu öne sürerek adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, gerçek sorumluların yargılanmadığını savunarak kovuşturmanın genişletilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar verdi. Duruşmaya, 25 Haziran'da devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan Merkez Ankara inşaatında saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıpların devrilmesi sonucu, stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde, Emre Çetin'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı kurtulduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydedildi.

İddianamede, stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği ancak bunun yeterli olmadığı aktarıldı.

Olaydan önce Ankara Valiliği tarafından şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken stajyerler Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in, sanıkların izni dahilinde, olayın meydana geldiği kata çıktıkları ifade edildi.

Stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen "kırmızı alan" katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı vurgulanan iddianamede, sanıklar hakkında, Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden olmak suretiyle "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.