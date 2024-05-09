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Ankara'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 19 AEH 880 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Akkuzulu Kavşağı'nda M.A. idaresindeki 06 CHL 32 kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan H.A. ile F.A. yaralandı.

Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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