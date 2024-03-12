Ankara'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Töreni
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Törende İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlamına ilişkin konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "İstiklal" adlı sinevizyon izletildi.
Ersoy'un şiirlerinin okunduğu programda Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "12 Mart İstiklal" oratoryosu sahnelendi.
Program resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.