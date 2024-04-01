Ankara'da FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.V. gözaltına alındı.

Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yaptığı fişlemelerde de örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.

Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.