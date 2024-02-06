Ankara'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün tüm camilerde kılınacak sabah namazında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için dua edileceğini bildirmişti.
Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.