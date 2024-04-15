Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Teslim Oldu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Eşinden boşanma aşamasında olan K.C, Güzelkent Mahallesi'ndeki evinde eşi Y.K.C. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine K.C. silahla eşi Y.K.C'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

K.C, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.