Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası Düzenlendi
Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde "Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" düzenlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonunda düzenlenen iftar programına Büyükelçi Said Sani ez Zahiri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve birçok vatandaş katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Büyükelçilik görevlilerinin vatandaşlara yemek dağıttığı programda, Büyükelçi Zahiri iftara katılanlarla sohbet etti.