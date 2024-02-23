Ankara'da 869 Aranan Kişi Yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 869 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 16-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 869 kişi gözaltına alındı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 869 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 296 ve ifadeye yönelik aranan 506 kişi yakalandı.