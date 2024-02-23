Ankara'da 869 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 869 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 296 ve ifadeye yönelik aranan 506 kişi yakalandı.