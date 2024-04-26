Ankara'da 2 Bin 54 Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi

Ankara'da, piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ ilçe Jandarma Komutanlığınca dün şüpheli A.Ö'nün Hacı Bayram Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 107 bin lira olarak belirlenen çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan A.Ö, serbest bırakıldı.