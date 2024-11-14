Ankara Büyükşehir Belediyesi 2025 Bütçesi Görüşüldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Akyurt, Etimesgut, Bala, Evren ve Kızılcahamam ilçelerinin 2025 mali yılı bütçesini oy birliğiyle kabul etti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında bazı ilçelerin 2025 yılı bütçesi görüşüldü.
Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Meclis 2. Başkan Vekili Emre Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Akyurt, Etimesgut, Bala, Evren ve Kızılcahamam belediyelerinin 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları'nın ele alındığı toplantıda, bütçe cetvelleri okutuldu.
Toplantıda, söz konusu ilçelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.