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ANKA III, yerli mühimmatla başarılı atış gerçekleştirdi

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TUSAŞ'ın ANKA III aracı, ASELSAN'ın yerli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada yapılan atışla operasyonel kabiliyetini kanıtladı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki mühendislik gücünü vurguladı.

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ( Tusaş ) X hesabından yapılan açıklamaya göre, atış, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada 180 knot hızla gerçekleştirildi. Açıklamada, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANKA III, yerli mühimmatla başarılı atış gerçekleştirdi

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ KANITLADI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli TOLUN mühimmatıyla gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor. Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde emeği geçen TUSAŞ ve ASELSAN çalışanlarına, özverili çalışmalarıyla projeye yön veren Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personeline ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

ANKA III, yerli mühimmatla başarılı atış gerçekleştirdi

"YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI"

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA III gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANKA III, yerli mühimmatla başarılı atış gerçekleştirdi
Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOsman Demir:

Gururu verici , maşallah

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Haber YorumlarıSERKAN YILDIRIM:

Kusursuz bir atış olmuş. Tebrikler…

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Haber YorumlarıYasin Berber:

tebrikler emeği geçenlere elinize sağlık

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Haber YorumlarıOsman Demir:

Gurur verici

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Maşallah

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıgirilmez:

Eyvallah reis sayende

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

hay maşallah hay maşallah hay maşallah

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Erdoğan damadının zengin ediyor devletin malını kullanmak yerine damadının kini kırılıyor milyarlarca lira kira ödüyor

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Haber YorumlarıNur Zo:

Maşallah yapandan yaptırandan Rabbim razı olsun. Sirtaki şimdi amel olmuştur

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Haber YorumlarıHurray Can:

Bunlar hep Reisin sayesinde oluyor gurur verici gelişmeler

Yorum Beğen10
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