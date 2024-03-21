Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya Oldu
Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.
Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.
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