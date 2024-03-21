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Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya Oldu

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Anayasa Mahkemesi başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya Hukuk Politika Güncel Haberler

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