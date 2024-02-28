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Anayasa Mahkemesi, CİMER'in yönetmelikle belirlenemeyeceğine karar verdi

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Anayasa Mahkemesi, yurttaşların talep ve şikayetlerini iletmek amacıyla kurulan CİMER'in usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenemeyeceğine karar verdi. Karar, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrasının iptal edilmesiyle sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi ; yurttaşların talep ve şikayetlerini kamu kurum ve kuruluşlarına iletmesini sağlamak amacıyla kurulan CİMER'in usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenemeyeceği gerekçe gösterilen itirazı kabul ederek, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrasının iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 131 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin 18 Ocak 2024'te oybirliğiyle aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrası; yurttaşların talep ve şikayetlerini kamu kurum ve kuruluşlarına iletmesini sağlamak amacıyla kurulan CİMER'in usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı'nca çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edildi. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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