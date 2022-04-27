Anayasa Mahkemesi Başkanı, 'Temel görevimiz insanlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak'

"Anayasa Yargısında Uluslararası İşbirliğinin Önemi" toplantısında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Türk Anayasa Mahkemesi hepinizin bildiği gibi sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en tecrübeli, en köklü mahkemelerinden biridir" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen "Anayasa Yargısında Uluslararası İşbirliğinin Önemi" toplantısı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve 26 ülkeden Anayasa Mahkemesi Başkanları ve üyeleri ve 6 ülkeden de online olarak temsilciler katıldı. Toplantıda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "26 ülkeden Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanları ve üyeleri bulunuyor. Anayasa Mahkemeleri birliklerinin temsilcileri, uluslararası organizasyonları temsilcileri de bu törene iştirak ettiler. Bir kez daha hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Türk Anayasa Mahkemesi hepinizin bildiği gibi sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en tecrübeli, en köklü mahkemelerinden biridir. Anayasa Yargısının tarihi de, Anayasa Mahkemelerinin merkezi denetim yapan kurumların tarihini esas alırsak yüzyılı aşmayan bir tarihe sahip. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de Avrupa'da ilk kurulan Anayasa Mahkemelerinden birisi. Dolayısıyla Türk Anayasa Mahkemesi'nin bu birikimini, tecrübesini, dost ve kardeş ülkelerle, dünyanın dört bir yanından gelen Anayasa Mahkemesi temsilcileriyle paylaşmaktan dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"DEMOKRASİNİN AYRILMAZ PARÇASI BİREYLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASIDIR"

Demokrasinin vazgeçilmez unsurunun temel hak ve özgürlükleri korumak olduğunu vurgulayan Arslan, "Hepinizin bildiği gibi anayasa yargısının varlık sebebi siyasal iktidarları sınırlayarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Başka bir ifadeyle Anayasa Mahkemeleri işlevini gören yüksek mahkemeler, anayasal adaleti sağlamakla ve bu yolla bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli olan kurumlardır. Bu göreviyle, bu fonksiyonuyla birlikte artık modern demokrasilerin, anayasal demokrasilerin olmazsa olmaz unsuru haline gelmiştir. Çünkü demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Demokrasi sadece seçimden seçime halkın oy vererek yöneticilerini belirlemesi olmaktan çıkmış, özü itibariyle de yönetim biçiminin yanında temel hak ve özgürlüklerini koruyan bir rejim olarak algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla anayasal demokrasilerin alameti farikası olarak da Anayasa Mahkemeleri ortaya çıkmıştır. Tarihsel olarak bu mahkemelerin ortaya çıkışının çok sancılı süreçlerden sonra olduğunu biliyoruz. Özellikle Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan bir takım hak ihlalleri, kütlesel katliamlar, otoriter rejimlerin yoğun hak ihlalleri bir takım arayışlara yol açmıştır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde insan hakları mahkemelerinin açılmasına yol açmıştır bu arayış. Ulusal düzeyde de hepimizin çok iyi bildiği gibi Anayasa Mahkemeleri ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede baktığımızda aslında bugün bu salonda toplanan temsilcilerin Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin ve kurumların yaptığı iş aynı. Ortak bir iş yapıyoruz. Ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Görev yaptığımız ülkede insanımızın hak ve özgürlüklerini korumaya gayret gösteriyoruz. Mahkemelerimizin veya konseyimizin bazı ülkelerde Anayasa Konseyi olarak örgütlenmiş durumda. Yüksek Mahkemelerin de temel görevi bu. Temel görevimiz insanlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak ve bunu başarılı bir şekilde yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Bu anlamda da karşılıklı işbirliği, tecrübe paylaşımı, bilgi paylaşımı hayati derecede önemli. Oturumun konusu da Anayasa Yargısında Uluslararası İşbirliğinin Önemi. Burada karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel