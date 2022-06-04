Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği üyeleri Keban'ı gezdi - Haberler

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyeleri Keban ilçesini ziyaret etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen 45 gazeteciyi ilçede ağırladı.

Dernek üyeleri, Keban Barajı ve Gölünü, Seyrul Keban, Fırat Nehri ve Köprüsü, Seyir Tepe ve Çırçır Şelalesini gezdi.

Başkan Atlı, daha sonra üyelere Keban Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.