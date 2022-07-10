Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı. İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.