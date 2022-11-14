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Amerikalı aile, Angola'dan köle olarak götürülen atalarının izini sürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Hampton kentinden bir aile, 1619'da Angola'daki Ndongo Krallığından köle olarak götürülen ataları Antoney ve Isabel'in izini sürmek için Angola'da tarihi bir yolculuğa çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki Hampton kentinden bir aile, 1619'da Angola'daki Ndongo Krallığından köle olarak götürülen ataları Antoney ve Isabel'in izini sürmek için Angola'da tarihi bir yolculuğa çıktı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Angola Güncel Haberler

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