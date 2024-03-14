Amasya Emniyet Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Çiçek Takdim Etti
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Ekipler, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Polis ekipleri, tüm katları gezerek sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.
Ekipler, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Polis ekipleri, tüm katları gezerek sağlık çalışanlarına karanfil verdi.