Amasya'da yuvasından düşen yavru serçe itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına koyuldu

Amasya'da yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri tekrar yuvasına koydu.

İstasyon Caddesi'nde bir apartmanın üçüncü kattaki dairesinin klimasının arkasına yuva yapan serçenin yavrusu yuvadan düştü. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yavru kuşu yuvasına koymak için çalışma başlattı. Ekipler yuvadan düşen yavru serçeyi itfaiye merdiveni ile yuvasına koydu.

Vatandaşlardan Murat Ersöz, "İtfaiye ekiplerimize haber verdim. Sağ olsun kendileri hızlı bir şekilde gelip, kuşun yuvasını güzelce düzenlediler, kuşu da yuvasına koydular. Kendilerine çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı." dedi.