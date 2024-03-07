Amasya'da Yolcu Otobüsünde 3 Kilogram Külçe Altın Ele Geçirildi
Amasya'da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, 3 kilogram külçe altın bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, otobüsteki yolculardan B.D'nin üzerinde 6 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Amasya'da, yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Otobüsteki yolculardan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde 3 kilogram külçe altın bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.