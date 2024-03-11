Amasya'da Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray Kavşağı'nda durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, hassas terazi ve 3 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.