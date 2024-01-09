Amasya'da üniversite öğrencilerine yönelik 'Ninemin Tarifleri Atölyesi' düzenlendi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kursu uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda yurtta kalan öğrencilere Gümüşhacıköy ilçesine özgü yaprak sarması ile haşhaşlı saç üstü yapımı öğretildi.

Yurt müdürü Murat Duzcu, AA muhabirine, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" kursuyla yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmanın amaçlandığını belirterek, öğrencilerin kültürel miraslarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere eğitim veren Selda Kizir de çok güzel bir çalışma yapıldığını dile getirerek, "Gençler bizim tariflerimizi öğreniyor, biz de onlarla vakit geçiriyoruz. Çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Ayşe Yapıcı ise ninelerin tarifleriyle yemek yapmanın çok keyifli olduğunu vurgulayarak, çalışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İrem Özer de geleneksel Türk mutfağının sevilen yemeklerinden ikisini yapmayı öğrendiklerini, çok keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.