Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu: 68 Parça Eser Ele Geçirildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda 68 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Taşova ilçesinde yaşayan şüpheli E.K'nin, otomobilinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istediği bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelinin otomobilinde arama yapan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen, 56 Roma dönemine ait tarihi sikke, 9 tarihi obje ve 3 tarihi yüzük ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.