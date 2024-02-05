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Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 56 Sikke ve 9 Tarihi Obje Ele Geçirildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 adet sikke, 9 adet tarihi obje ve 3 adet tarihi yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 adet sikke, 9 adet tarihi obje ve 3 adet tarihi yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Taşova ilçesinde E.K.?nin aracında tarihi eser bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 56 adet sikke, 9 adet tarihi obje ve 3 adet tarihi yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.K adlı şüpheli gözaltına alındı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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