Amasya'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, Ali Sütçü'nün kullandığı bir otomobil ile Murtaza Değerli'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Murtaza Değerli ve araçtaki diğer yolcular yaralandı. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali Sütçü'nün kullandığı 34 BDP 842 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde Murtaza Değerli idaresindeki 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Murtaza Değerli ile araçlarda bulunan Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.