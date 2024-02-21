Amasya'da meslek liselilere simülatörlü elektrikli araç bakım eğitimi

AMASYA - Amasya'da çevre dostu elektrikli araçların bakımı konusunda meslek lisesi öğrencileri ile özel servis çalışanlarına yönelik simülatörlü eğitim düzenlendi.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Amasya'da elektrikli araç ustası yetiştirme projesini hayata geçirdi. Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencilerinin yanı sıra şehirdeki özel araç servisi çalışanları da projenin ilk etabı olan eğitime katıldı.

Elektrikli taşıt bileşenlerinin tamamının bulunduğunu simülatörü kullanan kursiyerler sanal ortamda bakım yapabilme deneyimi yaşadı. 21 kursiyer edindikleri bilgileri Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile pekiştirme fırsatı da buldu.

Elektrikli araçların bakımı alanında önemli oranda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektrikli araç bakım ve onarımı atölyesini kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Yeni nesil eğitim teknolojileriyle mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Türkmen, "Amacımız çocuklarımızın güncel teknolojiyi yakalamalarının yanı sıra gelecekle ilgili hayallerini güçlendirmektir" dedi.

Özel bir araç bakım servisinde çalışan Reşat Batur da, "Herhangi bir arıza olduğunu neye göre işlem yapacağımızı bilmiyorduk. Sadece bakım işini yapanlara değil bu araçları alıp kullanan insanlar da eğitim alması gerektiğini gördük" diye konuştu.