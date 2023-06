Amasya'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri

Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Ankara-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetimler hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Masatlı, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Sürücülere uygulamayla ilgili broşür, çocuklara da hediyeler verildi.

Sürücülerden seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını isteyen Masatlı, "Her ilimizde olduğu gibi Amasya'mızda da bayram tedbirleri alındı. Vatandaşlarımız trafik kurallarına uyarak hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini sağlayabilecekler. Çocukların ön koltukta oturmaması da önemli. Ayrıca araç kullanılırken cep telefonuyla konuşulmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan can güvenlikleri için kurallara uymasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan da katıldı.