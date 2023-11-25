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Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Amasya'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yere serdi. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.