Amasya'da hükümlüler yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "Hırsızlık, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, ailenin korunması kanunu ile zorlama hapsi" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U, B.K, A.C.S. ve S.A. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.