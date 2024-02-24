Üye Girişi
Haberler

Amasya'da gaziler, öğrencilerle kahramanlık hikayelerini paylaştı

Güncelleme:

Amasya'da başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi' kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya gelerek tarih bilinci ediniyor. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Amasya'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi" kapsamında öğrenciler, gazilerle bir araya geliyor.

Eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelmeleri, yapılan fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe yön vermeleri amacıyla başlatılan proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Amasya Mehmet Varinli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, hayat ve kahramanlık hikayelerini paylaştı.

"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi"nin diğer okullarda da uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu?
title