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Amasya'da evinde yaban hayvanı bulunduran kişiye adli işlem başlatıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kişinin evinde yaban hayvanı beslediği ve satışa sunduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Evde yapılan aramada 9 yaban hayvanı ele geçirildi ve hayvanlar Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçede bir kişinin evinde yaban hayvanı beslendiği ve satışa sunulduğu bilgisini alan polis ekipleri, konuyla ilgili Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileri ile koordineli çalışma başlattı.

M.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut kuşu, 3 sülün kuşu ve 1 sincap kafesi ele geçirildi.

Yabani hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Suluova Amasya Hayvan Hakları Doğa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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