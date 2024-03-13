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Amasya'da Değerlerimize Yolculuk Projesi Başlatıldı

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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü işbirliğinde, haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlülere yönelik 'Değerlerimize Yolculuk' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yükümlüler, Amasya'nın kültürel mirasını tanımak için camiler, müzeler, medreseler ve tarihi mekanları ziyaret edecekler.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü işbirliğinde, haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlülere yönelik "Değerlerimize Yolculuk" projesi hayata geçirildi.

Büyükağa Medresesi'nde düzenlenen programda, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Yoldaş, Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerle bir araya geldi.

Mayıs ayında sona erecek proje kapsamında, Amasya sınırları içinde bulunan camiler, müzeler, medreseler, tarihi ve dini mekanların yükümlüler tarafından ziyaret edilerek, yükümlülerin Amasya'nın kültürel mirasını tanımalarına imkan sağlanacak.

Proje ile yükümlülerin maneviyatının güçlendirilerek suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Gerekli finansman desteğinin sağlanması halinde ise 5 yükümlünün umreye götürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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