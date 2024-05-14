Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki Yılkı Atları Görüntülendi
Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut, Akdağ Yaylası'nda sürü halinde gezen yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bulut, atların yaylaların simgesi haline geldiğini ve doğal yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.
Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki yılkı atları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Akdağ bölgesinde sürü halinde gezen yılkı atları, Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bulut, yılkı atlarının yaylaların simgesi haline geldiğini belirterek, "Atları yaz kış takip ediyoruz. Atlar koşmanın, özgür olmanın tadını çıkarıyor. Doğal yaşamın, doğal hayatın bir parçası haline geldiler." ifadesini kullandı.