Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki Yılkı Atları Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut, Akdağ Yaylası'nda sürü halinde gezen yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bulut, atların yaylaların simgesi haline geldiğini ve doğal yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.

Amasya'da Akdağ Yaylası'ndaki yılkı atları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akdağ bölgesinde sürü halinde gezen yılkı atları, Amasya Rotasızlar Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı İsmail Bulut tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bulut, yılkı atlarının yaylaların simgesi haline geldiğini belirterek, "Atları yaz kış takip ediyoruz. Atlar koşmanın, özgür olmanın tadını çıkarıyor. Doğal yaşamın, doğal hayatın bir parçası haline geldiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu İsmail Bulut Amasya Akdağ Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title