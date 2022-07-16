AMASYA'DA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' ETKİNLİĞİ

AMASYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında anma programı düzenlendi.

Kentte Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen programa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez, Levent Karahocagil, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Vatanımıza göz diken o şer şebekesi, satılmış hainler ne yaptılar; sınırlarımızı korumak için aldığımız topları tüfekleri vatandaşlarımızın üzerine doğrulttular ve memleketimizi korumak için aldığımız tayyareleri meclisimizin üzerine getirdiler, meclisimizi bombaladılar. Cenab-ı hak bir daha böyle kötü günleri memleketimize musallat eylemesin diyoruz. Türk milleti basireti ve cesaretiyle kendine saldıran düşmanları yenmeyi başarmıştır? dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, "O gece ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen ve tüm devlet kurumları ile birlikte silahlı kuvvetlerin içinde yuvalanmış bu asker suretli vatan hainleri, bu haşhaşiler, milletin parasıyla alınan silahları, milletin adamı olan Cumhurbaşkanımıza, milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin gazi meclisine, devletin güvenlik kurumları ile birlikte bu aziz ve cefakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe kalkışmasında bulunmuşlardır. 15 Temmuz gecesi umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze ve geleceğimize pranga vurulmak istenmiştir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel