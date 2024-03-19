Üye Girişi
Haberler

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi Ramazan Kolisi Dağıttı

Güncelleme:

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Sandıklı, Şuhut ve Dinar'da 50 aileye ramazan kolisi dağıttı. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Sandıklı, Şuhut ve Dinar'da 50 aileye ramazan kolisi dağıttı.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları gıda kolilerinin dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak her yıl ramazan ayında dernek üyelerimize yönelik ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kardeşlik soframızda iftar programlarımızı yapıyoruz. İlk iftarımızı da gerçekleştirdik. Üyelerimizle aynı sofrada bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik duygularımız artırıyor."

Erdoğan, ramazanda üyelerinin bulunduğu ilçelerde gıda kolisi dağıtımı ile toplu iftar programlarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Şuhut Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title