Almanya ve Kazakistan Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde tüm alanlarda ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Tokayev ve Scholz, Astana'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'daki baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesinde ilk kez resmi temaslarda bulunan Başbakan Scholz'un ziyaretinin özel önemine vurgu yaptı.

Tokayev, bu ziyaretin Kazakistan ile Almanya arasındaki çok taraflı işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacağına işaret ederek, "Baş başa yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik olasılıkları değerlendirdik. Özellikle ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında entegrasyonun derinleştirilmesini ele aldık." dedi.

Almanya'nın ana ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Tokayev, bu yılın 7 ayında karşılıklı ticaret hacminin 2,3 milyar doları bulduğunu ve 2005'ten beri Almanya'nın Kazakistan'a yaptığı doğrudan yatırım payının ise 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Olaf Scholz da ekonomik ilişkilerin koşullarını iyileştirmek, Kazakistan'a doğrudan yatırım yapmak ve karşılıklı ticaret olanaklarını genişletmek için çalışacaklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizin giderek ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer tüm alanlarda ekonomik işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, ayrıca karşı karşıya oldukları uluslararası zorluklarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmalarının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Genişletilmiş toplantıda taraflar, enerji, yeşil dönüşüm, madencilik, ulaştırma ve lojistik, iklim koruma, çevre ve tarım alanlarında karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomi işbirliğinin kurulması konusunda mutabık kaldı.

Tokayev ve Scholz, görüşmelerin ardından Kazakistan ile Almanya arasında işbirliğine ilişkin Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Bunun yanı sıra iki ülke hükümetlerince merkez bankaları arasında teknik konularda işbirliği mutabakat zaptı, Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi'nde Kazak-Alman Bilim ve Teknoloji Enstitüsünün kurulmasına yönelik niyet bildirisi ile Kazak-Alman okulunun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.