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Almanya'da Hamas Destekçisi Gruba Baskınlar

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Almanya'nın Duisburg kentinde, Filistin'e destek verip Hamas destekçisi olduklarından şüphelenilen bir gruba yönelik baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Almanya'nın Duisburg kentinde, Filistin'e destek verip Hamas destekçisi olduklarından şüphelenilen bir gruba yönelik baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet İçişleri Bakanlığınca yasaklanan ve Filistin'in 1947 sınırlarına dönmesi gerektiğini savunan "Duisburg Filistin Dayanışması" isimli gruba üye oldukları değerlendirilen kişilerin evlerinde, yerel saatle 06.00'da arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, polis ve devlet güvenlik müfettişleri tarafından yapılan baskınlarda Duisburg'un kuzeyindeki 3 apartmanda ve üniversite yakınındaki bir binada arama yapıldığı, bazı belgelere ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi.

Filistin'in özgürlüğünü, 1947 sınırlarına dönmesi gerektiğini savunan ve İsrail karşıtı olduğu belirtilen grubun Hamas'a destek verdiği ve KRV eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul tarafından faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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