Almanya'da doğal gaz krizi endişesi

Almanya'da doğal gaz depolarında doluluk oranının son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi. Uzmanlar, kış aylarında tedarik sıkıntısı yaşanabileceğini söylüyor.Alman doğal gaz depolama şirketlerinin çatı örgütü olan Enerji Depolama Girişimi (INES), ülkedeki depolama tesislerindeki doluluk oranlarına işaret ederek gelecek kış doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşanabileceği konusunda uyardı.

INES tarafından Berlin'de yapılan açıklamada, Almanya'daki depoların Eylül başı itibarıyla yalnızca yüzde 53 oranında dolu olduğu bildirildi. Bu oran, kayıtların tutulmaya başlandığı 2011 yılından bu yana, yılın bu döneminde ölçülen en düşük seviyeye denk geliyor. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranının yüzde 71 olduğu bildirilmişti.

INES, teknik olarak 1 Kasım'a kadar doluluk oranının yüzde 77'ye çıkarılmasının mümkün olduğunu, ancak bunun için depolama hızının önemli ölçüde artırılması gerektiğini belirterek geriye kalan iki ay içinde, geçtiğimiz üç ayda depolanan toplam gazdan daha fazlasının depolara aktarılması gerekeceğini ifade etti.

INES'in vurguladığına göre, yüzde 77'lik bir doluluk oranı normal kış koşullarında tedarik güvenliğini sağlamak için yeterli olacak. INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, "Aşırı soğuk hava koşullarında yüzde 77'lik bir doluluk oranı yeterli olmayacaktır" uyarısında bulunarak bu durumda Ocak ayında tedarik açığı yaşanabileceğini belirtti.

Almanya'daki doğal gaz ve hidrojen depolama işletmecilerinin çıkarlarını temsil eden dernek statüsündeki INES'in, kendi verilerine göre 17 üyesi bulunuyor. Bu 17 şirket, Almanya'daki gaz depolama kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını temsil ediyor.

Depolama kar getirmiyor

Gaz depolarının, önceki yıllara kıyasla daha az doldurulması aylardır tartışılan bir konu. Dernek, depolama sürecinin ağırdan alınmasına neden olarak İran savaşının yarattığı koşullara işaret ediyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından yükselen doğal gaz fiyatları ve kısmen negatif seyreden yaz-kış fiyat farkı, şirketler için depolamayı caz?ip kılmıyor.

Bu durum, şu an satın alınıp depolanacak doğal gazın fiyatının, gelecek kış kullanılacak doğal gazdan daha pahalı olmasından kaynaklanıyor.

Bu nedenle INES, aralarında depolama maliyetlerinin düşürülmesinin de bulunduğu bir dizi tedbir paketi talep ediyor. Sebastian Heinermann'a göre, "Depolama maliyetleri, zaten görece sınırlı olan piyasa potansiyelini tamamen tüketiyor."

Alman hükümetine göre endişeye gerek yok

Almanya Ekonomi Bakanlığı ise şu an itibarıyla tedarik güvenliğinden kuşku duyulmasına gerek olmadığı görüşünde.

Bakanlık, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine ve Norveç'ten yapılan boru hattı sevkiyatlarına işaret ederek devletin duruma müdahale etmesini gerektirecek bir durum olmadığını vurguluyor.

Haber ajansı Bloomberg'in aktardığına göre ise federal hükümet, devlet kontrolündeki doğal gaz şirketleri Uniper ve Sefe ile gaz depolarının doldurulmasına yönelik olası bir destek konusunda görüştü. Söz konusu şirketlerden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama alınamadı.

Federal hükümetin, daha fazla gaz depolanması amacıyla Uniper ve Sefe üzerinde etkide bulunup bulunmadığı sorusuna ise Almanya Ekonomi Bakanlığı herhangi bir yanıt vermedi.

Reuters / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle