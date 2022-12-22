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Almanya'da darbe girişimi sonrası silah yasası sertleşiyor mu?

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Almanya'da darbe planladıkları şüphesiyle "İmparatorluk Vatandaşları" adlı aşırı sağcı örgüte yapılan operasyon, kimlere silah ruhsatı verildiği tartışmasını başlattı.

Almanya'da darbe planladıkları şüphesiyle "İmparatorluk Vatandaşları" adlı aşırı sağcı örgüte yapılan operasyon, kimlere silah ruhsatı verildiği tartışmasını başlattı. Ateşli silahlar yasasının sertleştirilmesi talebi gündemde.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Almanya Güncel Haberler

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