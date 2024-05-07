Almanya'da aşırı sağcı politikacının ofisinde arama yapıldı

Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partili politikacı Maximilian Krah'ın, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) bulunan ofisinde arama yapıldığı bildirildi.

Almanya Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, AP Milletvekili olup seçimlerde AfD'den tekrar milletvekili adayı olan Krah'ın ofisinin, yanında çalışan Jian G'nin Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanmasıyla bağlantılı olarak arandığı belirtildi.

AP'nin bilgisi dahilinde ofisi aranan Krah'ın adının, federal savcının casusluk davasında şüpheli değil, tanık olarak geçtiği ifade edildi.

AfD'li siyasetçi Krah daha önce basına yaptığı açıklamada, çalışanının iddia edilen casusluk faaliyetleri hakkında bilgisinin olmadığını iddia etmişti.

AP Milletvekili Krah'ın yanında 2019'dan bu yana çalışan Jian G, Çin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanmış ve 2 hafta önce tutuklanmıştı.