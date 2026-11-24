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Almanya'da yapılan araştırma, halkın ülkenin dış politikada daha temkinli hareket etmesini ve Ukrayna'ya askeri desteğin azaltılmasını istediğini ortaya koydu.

Körber Vakfı tarafından yaptırılan ve Forsa araştırma şirketince düzenlenen ankete göre, Almanya'da Ukrayna'ya askeri desteğe karşı çıkanların oranı bir yılda 14 puan artarak yüzde 53'e yükseldi.

Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım yapmasına karşı çıkarken, desteği savunanların oranı yüzde 46 olarak kaydedildi.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasının aynı zamanda Almanya ve Avrupa'nın güvenliğini koruduğu görüşüne katılımcıların yüzde 50'si katılırken, yüzde 48'i karşı çıktı.

Rusya'nın arkasında olduğu değerlendirilen hibrit saldırılara Almanya'nın nasıl karşılık vermesi gerektiği konusunda ise katılımcıların yüzde 51'i "somut ve kararlı karşı önlemler alınmasını" destekledi. Yüzde 46'sı ise "daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesini" istedi.

Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 61'i, Almanya ve Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerinin yapılması için yeterince çaba göstermediği düşüncesini paylaştı.

Almanların yüzde 82'si, Rusya'yı askeri tehdit olarak görüyor

Araştırmaya göre, Almanların yüzde 82'si, Rusya'yı askeri tehdit olarak görmeye devam ediyor.

Buna rağmen ankette, Almanya'nın "Avrupa'da askeri liderlik rolü üstlenmesine" katılımcıların yüzde 64'ü karşı çıkarken bu rolü destekleyenlerin oranı yüzde 35'te kaldı.

ABD ve Çin arasındaki rekabette tarafsızlık talebi

Araştırma, Almanların büyük bölümünün ABD ile Çin arasındaki artan rekabette ülkelerinin tarafsız kalmasını istediğini de ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 83'ü bu rekabette Almanya'nın tarafsız bir tutum sergilemesinden yana olurken ABD'nin yanında yer alınmasını isteyenlerin oranı yüzde 15 olarak kaydedildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 65'i dünya genelinde askeri çatışmaların artmasını beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ikinci yılında, Almanya ile ABD arasındaki ilişkiler de kamuoyunda olumsuz değerlendiriliyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 21'i, iki ülke arasındaki ilişkileri "iyi" bulurken yüzde 77'si "kötü" olarak nitelendirdi.

Çin ekonomik tehdit olarak görülüyor

Almanların yüzde 60'ı Çin'in ülke ekonomisi açısından oluşturduğu tehdidi "büyük" olarak değerlendirdi.

Ancak Çin'in küresel etkisinin artmasına yönelik olumsuz yaklaşımda gerileme görüldü.

Çin'in dünya genelindeki artan etkisini olumsuz değerlendirenlerin oranı geçen yıl yüzde 50 iken bu yıl yüzde 43'e düştü.

Almanların yüzde 68'i, Avrupa'nın, ABD karşısında ekonomik çıkarlarını yeterince güçlü savunamadığını düşünürken Çin karşısında bu çıkarları yeterince savunamadığı görüşünü paylaşanların oranı yüzde 59 oldu.

Yapay zekanın askeri çatışmaları artırmasından endişe ediliyor

Araştırmaya katılanların yüzde 72'si yapay zekanın askeri alanda daha fazla kullanılmasının gelecekte ülkeler arasındaki silahlı çatışmaları şiddetlendireceğini düşündüğünü aktardı.

Yapay zekanın düzenlenmesi konusunda ise katılımcıların yüzde 63'ü Avrupa şirketlerinin uluslararası rekabette dezavantajlı duruma düşmesi pahasına da olsa Avrupa Birliği'nin katı kurallarını korumasından yana görüş bildirdi.

Kaynak: AA