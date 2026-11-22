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Haber: Batuhan Dükel

(ANTALYA) - Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider, COP31'de yayımlanan üçüncü çerçeve karar taslağının ülkesi açısından onaylanabilir olmadığını bildirerek, taslağı desteklemeyeceklerini belirtti. Schneider, taslağın iklim konusunda daha önce alınan kararların gerisine düştüğünü söyledi.

Schneider, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin geldiği aşamayı ve başkanlığın sunduğu üçüncü çerçeve karar taslağını değerlendirdi.

Konferansın henüz sona ermediğini ve karar alınmadığını belirten Schneider, son günlerde ve gece boyunca insan kaynaklı iklim değişikliğine karşı oy birliğiyle karar alınması için çalıştıklarını söyledi. İklim konferansından, küresel ısınmaya karşı mücadele edildiğini gösteren açık bir mesaj çıkması gerektiğini ancak başkanlığın sunduğu taslağın beklentiyi karşılamadığını ifade eden Schneider, "İklimin korunmasına ilişkin önceki kararların gerisine düşmek, Almanya'nın göze alabileceği son şeydir. Biz dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte ilerlemek istiyoruz" dedi.

"BAZI ÜLKELER PETROL VE GAZDAN BÜYÜK PARALAR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR"

Ülkelerin büyük çoğunluğunun iklimin korunması için çaba gösterdiğini belirten Schneider, "Ancak bazıları petrol ve gazdan büyük paralar kazanmaya devam ediyor ve buna uygun biçimde azaltıma gitmeye, özellikle bu alanda sera gazı emisyonlarının azaltılması için açık bir yol haritasını ilerletmeye hazır değil" diye konuştu.

Hala bir karar alınmasını umduklarını belirten Schneider, son saatlerdeki gelişmeler nedeniyle kısa sürede uzlaşma sağlanabileceği konusunda kuşkulu olduğunu söyledi. Konferansın iki gün önce sona ermesinin planlandığına işaret eden Schneider, birçok mevkidaşının da konferanstan ayrıldığını belirtti.

"MALİ TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Schneider, Almanya ve Avrupa'nın sanayinin karbonsuzlaştırılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve ekonominin elektrifikasyonu yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Özellikle en yoksul ve kırılgan ülkelere yönelik finansman sözlerinin arkasında olduklarını vurgulayan Schneider, "Hem Almanya Federal Cumhuriyeti olarak hem de Avrupa Birliği olarak verdiğimiz mali taahhütlerin arkasındayız" dedi.

Schneider, uyum finansmanı başta olmak üzere iklim krizinden en ağır biçimde etkilenen ülkelerle dayanışma ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ VE FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN BÜYÜK BİR İTTİFAKIMIZ VAR"

Uygulamaya odaklanması hedeflenen konferans kapsamında birçok yenilik ve iş birliği örneği gördüklerini belirten Schneider, şunları söyledi:

"Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması ve fosil enerjiden çıkış için büyük bir ittifakımız var. Bugün bunu bütün dünya topluluğu olarak yapmak konusunda uzlaşmaya varılamıyorsa bunu tespit etmek zorundayız."

Schneider, Almanya'nın yoluna devam edeceğini, ikili ve çok taraflı iş birlikleri yoluyla daha fazla ülkeyi bu çabada bir araya getirmeye çalışacağını söyledi. Başkanlığa çalışmaları için teşekkür eden Schneider, iklimin korunması için güçlü adımlar atmak isteyen ülkelerle petrol, gaz ve fosil enerjiye ağırlık veren ülkeler arasındaki ayrılıkların şimdiye kadar aşılamadığını belirtti.

"ÖNCEKİ ANLAŞMALARIN GERİSİNE DÜŞÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Ortaya çıkan tablonun COP sürecinin geleceği açısından ne anlama geldiği sorulan Schneider, bazı ülkelerin engelleyici tutumlarını eleştirdi. Sürecin en küçük ortak paydaya indirgenmesinin ilerleme sağlanamamasına yol açtığını belirten Schneider, bunun dünyanın ihtiyaçlarına yanıt olmadığını söyledi.

Çerçeve karar taslağında önceki kazanımların veya anlaşmaların gerisine düşülmesini kabul edilemez bulduğunu ifade eden Schneider, "Üçüncü sürüm olarak önümüze sunulan metin, Almanya açısından onaylanabilir değil" dedi.

Kaynak: ANKA