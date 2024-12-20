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Almanya Başbakanı Scholz, AB ve Çin Elektrikli Araç Gümrük Vergilerini Görüşmeli

Almanya Başbakanı Scholz, AB ve Çin Elektrikli Araç Gümrük Vergilerini Görüşmeli
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlarla ilgili gümrük vergisi anlaşmazlığı için Çin ile bir an önce uzlaşma çağrısında bulundu. Scholz, otomotiv sektörünün mevcut küresel baskıları göz önünde bulundurularak AB tarafından otomobil üreticilerine yönelik mali cezaların hafifletilmesini istemekte.

BRÜKSEL, 20 Aralık (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'ne elektrikli araçlarla ilgili gümrük vergisi anlaşmazlığı konusunda Çin'le bir an önce anlaşmaya varma çağrısı yaptı.

Scholz perşembe günü Avrupa Konseyi zirvesi için Brüksel'e gelişinde yaptığı açıklamada, "Bu konuda ihtilafa düşmenin hiçbir anlamı yok. Bu nedenle herkesi bu müzakereleri artık olumlu şekilde sonuçlandırmaya çağırıyorum" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada ise AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlar için fiyat taahhüdü planına yönelik istişareleri ortaklaşa ilerletmek üzere mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atması temennisi dile getirildi.

Bakanlık sözcüsü He Yongqian, her zaman ticari sürtüşmelerin diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ve fiyat taahhüdü görüşmelerinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Scholz, Avrupa Komisyonu'nuna gelecek yıl için belirlenen karbondioksit emisyon hedeflerini karşılayamayan AB otomobil üreticilerine yönelik mali cezaları hafifletmesi çağrısında da bulundu.

Başbakan, "Avrupa'da başta olmak üzere otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu mevcut küresel baskılar dikkate alınacak olursa 2025 yılında karşılanamayan hedefler için şirketlere daha fazla ceza yüklemenin bir anlamı yok" dedi.

Scholz, "Mutlaka bir ceza verilecekse komisyon, elektrikli ulaşıma, modern ürünlere ve araçlara yatırım yapacak şirketlerin mali likiditesini etkilememesi için bir yol bulmalı" diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarında yüzde 90 azalma da dahil olmak üzere 2050 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefliyor. Bu hedef çerçevesinde otomobil üreticilerine yönelik daha katı AB emisyon kuralları 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek ve kilometre başına ortalama 93,6 gram ya da daha az karbondioksit emisyonu aranacak. Bu sınırı aşan otomobil üreticileri, her araç için gram başına 95 euro (yaklaşık 98,45 ABD doları) para cezası ödeyecek.

Sektör tahminlerine göre bölgenin en büyük otomobil üreticisi olan Alman Volkswagen başta olmak üzere Avrupalı otomobil üreticileri hedefleri tutturamamaları halinde toplam 15 milyar euro cezayla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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