Almanya Başbakanı Merz, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda Belçika'nın itirazlarını gidermek istiyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların kullanımına ilişkin Belçika Başbakanı Bart de Wever'in endişelerini ve itirazlarını çok ciddiye aldığını belirterek, bu itirazları gidermek için çalıştığını söyledi.

Merz, Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, "Belçika Başbakanı'nın endişelerini ve itirazlarını çok ciddiye alıyorum. Belçika hükümetinin bu endişeleriyle yoğun bir şekilde ilgilenmemizi talep etme hakkı olduğuna inanıyorum." dedi.

Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklar konusu nedeniyle yarın Norveç'e yapmayı planladığı ziyareti ertelediğini ve Brüksel'e gitme kararı aldığına işaret eden Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılması fikrinin hem hukuki hem de siyasi açıdan tartışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Komisyon, bunun yasal olarak nasıl mümkün olabileceğine dair öneriler sundu. Ancak mesele, devlet ve hükümet başkanları arasında siyasi olarak da ele alınmalı. Belçika'nın itirazları önemli ve bunları gidermek için çalışıyorum. Bu ancak Avrupa Birliği içinde ortak bir tutum sergilenmesi ve özellikle Belçika ile de bir mutabakat sağlanması halinde mümkün olur."

Alman Başbakan, Brüksel'de yapacağı görüşmelerde, Rus varlıklarının Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde nasıl harekete geçirilebileceğine dair hazırlanan önerinin Avrupa Konseyinde çoğunluk desteği alabilmesi için izlenecek stratejiyi ele alacaklarını dile getirdi.

"Belçika özel konumda"

Belçika'nın bu süreçte özel bir konumda olduğunu söyleyen Merz, Rus varlıklarının saklandığı Euroclear şirketinin Brüksel merkezli olması nedeniyle Belçika hükümetinin önemli sorumluluk taşıdığını belirtti.

Başbakan Merz, Belçika'nın çekincelerini bildiğini ifade ederek Almanya'nın da söz konusu varlıkların güvenliğinden sorumlu olabilecek ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının hem Belçika'yı hem de Avrupa Konseyi'ni ikna etmek olduğunu vurgulayan Merz, 18-19 Aralık'ta yapılacak zirvenin bu yıl içindeki son fırsat olduğunun altını çizdi.

"Kaynak, Ukrayna'ya akmalı"

Başbakan Merz, söz konusu varlıklarının kullanılmasına ilişkin tartışmalarda Avrupa ile ABD arasında görüş ayrılığı olmadığına da işaret ederek fonların yalnızca Ukrayna'ya yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu paranın başka bir şekilde ABD'ye aktarılacağına dair bir düşünce yok. Avrupa'da da bu konuda tam bir konsensüs söz konusu. Kaynak, Ukrayna'ya akmalı ve Ukrayna'ya yardım etmelidir." ifadesini kullanan Merz, Ukrayna'nın kışı atlatabilmesi ve savaş koşullarında uzun vadeli desteğin sürdürülebilmesi için Avrupa'nın ek finansman sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı de Wever de büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor.

Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.