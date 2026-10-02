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Almanya, 50 milyon varillik dizel rezervi çağrısında temkinli davranıyor

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Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, stratejik dizel rezervlerinin kullanıma açılması tekliflerine temkinli yaklaştıklarını açıkladı. Hille, piyasaları tedirgin edecek adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi; Fransa 50 milyon varillik dizel rezervi önermişti.

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, küresel yakıt fiyatlarındaki artışı dizginlemek amacıyla stratejik dizel rezervlerinin kullanıma açılması yönündeki tekliflere temkinli yaklaştıklarını bildirdi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'de yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin Orta Doğu'daki gelişmeler ve buna bağlı arz kısıntıları olduğunu belirtti.

Piyasaların dengelenmesi için ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Hille, "Şu aşamada en kritik husus, piyasaları daha fazla tedirgin edecek adımlardan kaçınmaktır." ifadesini kullandı.

ABD ve Fransa'dan rezerv hamlesi

Alman basınındaki haberlere göre, ABD, fiyat baskısını azaltmak amacıyla Avrupalı müttefiklerine dizel rezervlerini piyasaya sürme çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Fransa da Avrupa ülkelerinin toplam 50 milyon varillik dizel rezervini serbest bırakmasını önerdi.

Gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) kendilerine ulaşan yeni bir talep olmadığını vurgulayan Hille, "Bizim için esas olan koordineli ve ortak çözümlere ulaşmaktır. Hedefimiz piyasaları daha fazla istikrarsızlaştırmak değil, tam aksine normalize etmektir." dedi.

Lider Batılı sanayi ülkelerini bir araya getirecek olası bir G7 zirvesinde konunun gündeme gelmesi halinde Başbakan Friedrich Merz'in bu görüşmeye katılacağını bildiren Hille, ABD'nin, onay mekanizması olmaksızın Avrupa'ya yönelik dizel ihracatını yasaklayabileceğine dair iddialara da değindi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Washington yönetimini yakıt tedariki de dahil olmak üzere her alanda güvenilir bir ortak olarak görmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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